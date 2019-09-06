Владивосток, 6 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым доработать нормативные и законодательные акты о вольном приносе золота. Об этом он рассказал во время встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.

Руководитель совета директоров концерна «Арбат», председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский попросил главу государства обратить внимание на доработку законов о вольном приносе золота.

Он призвал пойти навстречу тем, кто хочет работать в этой сфере. При этом Басанский признал, что нужно ужесточить ответственность за незаконную разработку недр. Президент согласился с экспертом. Путин призвал доработать законы о частной добыче золота.

Ранее сообщалось, что Россия установила рекорд по добыче золота в минувшем году, заявили в Союзе золотопромышленников РФ. По данным экспертов, речь идет о показателе в 280,68 тонн.

«Это рекордное количество в новейшей истории страны», — подчеркнул председатель Союза Сергей Кашуба.

Рассказал Кашуба и о возможной среднегодовой цене на золото. Она, по его словам, будет колебаться в диапазоне 1,2 –1,4 тысячи долларов за унцию, но средняя цена по году составит 1310 долларов.

Напомним, осенью 2017 года президент РФ Владимир Путин запустил одно из крупнейших в России месторождений золота в Магаданской области. Церемония запуска Наталкинского месторождения прошла на стенде «Полюса» в режиме телемоста в рамках Восточного экономического форума.

К 2019 году там планируется вывести на полную мощность золотоизвлекательную фабрику. По данным аналитиков «Сбербанка CIB», компания «Полюс» собирается производить на Наталке 420 –470 тысяч унций золота в год.

Кроме того, стало известно, что международная группа ученых России и Китая нашла новый способ извлечения золота из руды, который позволяет удешевить добычу на 30-40%. По словам сотрудников Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», новый способ основан на аммиачно-цианидном выщелачивании золота, что позволяет ускорить процесс в четыре-восемь раза.