Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Видео
  /  Обновлено: 

ФАН поздравляет Дарью Навальную с днем рождения

39
0 Оставить комментарий

Дарья Навальная, ты уже совсем взрослая. Мы поздравляем тебя с наступлением совершеннолетия. Твои родители Алексей и Юлия смогли привить тебе настоящие демократические ценности. Не покладая смартфона и не жалея твиттов, твой отец старался заручиться надежными связями за океаном, чтобы его дочь смогла получить «правильное» образование и продолжить его дело. Именно поэтому ты отправляешься в американский Стэнфорд, а не российский МГУ.

Только откуда ему знать, что ты обычный подросток, а не бизнесс-проект. Девушка, которая не хочет в страхе закрываться в комнате от собственной матери с ножом и выслушивать разгромные рецензии к сочинениям от родного отца. Мы знаем, что тебе нужна поддержка, и в этот день хотим пожелать тебе исполнить мечту и скорее уехать в Стэнфорд — подальше от оскорбляющих тебя родителей, с которыми ты не хочешь поддерживать контакта.

Там тебе больше не будет грозить арест за употребление легких наркотиков. Больше не нужно будет скрывать засосы, оставленные любовницами в туалетах образовательного учреждения. В Калифорнии ты сможешь открыто заявить о нетрадиционной ориентации и отношениях с школьной подругой.

Ах, сколько открытий чудных, предосудительных поступков и веществ тебе готовят западные спонсоры и наследственность! С днем рождения, Дарья Алексеевна!

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров