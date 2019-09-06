ФАН поздравляет Дарью Навальную с днем рождения

Дарья Навальная, ты уже совсем взрослая. Мы поздравляем тебя с наступлением совершеннолетия. Твои родители Алексей и Юлия смогли привить тебе настоящие демократические ценности. Не покладая смартфона и не жалея твиттов, твой отец старался заручиться надежными связями за океаном, чтобы его дочь смогла получить «правильное» образование и продолжить его дело. Именно поэтому ты отправляешься в американский Стэнфорд, а не российский МГУ.

Только откуда ему знать, что ты обычный подросток, а не бизнесс-проект. Девушка, которая не хочет в страхе закрываться в комнате от собственной матери с ножом и выслушивать разгромные рецензии к сочинениям от родного отца. Мы знаем, что тебе нужна поддержка, и в этот день хотим пожелать тебе исполнить мечту и скорее уехать в Стэнфорд — подальше от оскорбляющих тебя родителей, с которыми ты не хочешь поддерживать контакта.

Там тебе больше не будет грозить арест за употребление легких наркотиков. Больше не нужно будет скрывать засосы, оставленные любовницами в туалетах образовательного учреждения. В Калифорнии ты сможешь открыто заявить о нетрадиционной ориентации и отношениях с школьной подругой.

Ах, сколько открытий чудных, предосудительных поступков и веществ тебе готовят западные спонсоры и наследственность! С днем рождения, Дарья Алексеевна!