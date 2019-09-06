Путин предложил обдумать программу обустройства земельных участков для многодетных семей

Владивосток, 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин предложил обдумать совместную программу федерального центра и регионов, касающуюся обустройства земельных участков, которые выделяются населению в рамках социальных проектов. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с общественностью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

К президенту обратилась председатель приморской региональной организации «Совет многодетных родителей» Диана Романенко. Она рассказала, что в регионе действует программа выделения участков семьям, имеющим трех и более детей. Однако, по ее словам, эти земли расположены в труднодоступных местах и не имеют никакой инфраструктуры. Поэтому Романенко предложила создать федеральную программу по обустройству таких участков.

«Можно подумать об отдельной программе, она, конечно, не может быть исключительно федеральной, она должна быть, если ее делать, и федеральной, и региональной обязательно, комбинированной», — подчеркнул Владимир Путин, комментируя предложение.

Глава государства отметил, что руководители в регионах должны чувствовать ответственность за выделяемые земли, иначе они будут, по словам Путина, «раздавать все что угодно и где угодно», а потом надеяться на решение проблем за счет федерального бюджета. Президент подчеркнул, что проблема отсутствия инфраструктуры на участках, выделяемых в рамках социальных программ, действительно существует.

«У нас есть такое расхожее выражение: за что боролся, на то и напоролся», — сказал Путин.

Глава государства рассказал, что ранее получал предложения отказаться от выдачи участков, поскольку все лучшие земли уже заняты строителями. Но, по словам Путина, существовала и другая точка зрения, согласно которой люди могут продать полученную землю, если она их не устроит.

«В конечном итоге я согласился с теми, кто считал, что лучше дать, чем вообще не давать», — сообщил президент РФ.

Ранее Владимир Путин поддержал идею ипотечной программы для молодых семей на Дальнем Востоке, сообщает НСН. Глава государства рассказал, что в регионе обозначенной категории граждан будут выдавать жилищные кредиты по ставке 2% и сроком на пять лет, передает телеканал «360». Кроме того, Путин ожидает, что ипотечная ставка снизится по всей стране, пишет «Ридус».