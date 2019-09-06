В Совфеде рассказали о русоненавистнической политике Польши

Польский журналист Матеуш Пискорский раскритиковал политику Варшавы. По его мнению, руководство страны действует крайне недальновидно.

«Варшава методично старается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России», — прокомментировал поляк действия властей в своей статье в издании Myśl Polska.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил возмущение польского журналиста давлением со стороны Соединенных Штатов Америки.

«Я ознакомился с выжимкой этой статьи. Полагаю, публикация обусловлена посещением Польши вице-президентом США Майком Пенсом и годовщиной начала Второй мировой войны. Что касается текста, то в нем дана достаточно объективная оценка политике Польши», — подчеркнул сенатор от Республики Крым.

Российский парламентарий с сожалением констатировал, что Варшава крайне агрессивно настроена по отношению к Москве и готова поддержать любую инициативу, которая направлена против нашей страны.

«Политика, которую проводит Польша после распада Советского Союза, не просто русофобская, а русоненавистническая. Не только внешняя, но и внутренняя политика данной страны направлена против России. Польша поддерживает все антироссийские действия со стороны прибалтийских государств, со стороны прошлого руководства Украины, все американские инициативы», — заметил он.

Политик отметил, что Польша пытается использовать все международные площадки, чтобы так или иначе навредить России.

«Практически в 100% случаев, если рассматривается какой-то вопрос в Организации Объединенных Наций, в Совете Европы, который носит антироссийский характер, можно с уверенностью сказать, что Польша этот проект поддержит», — добавляет член комитета СФ по международным делам.

Собеседник ФАН посоветовал руководству Польши придерживаться более прагматичной позиции. В противном случае она лишь потеряет.

«Антироссийская политика Польши — это путь в никуда. Она ничего не даст этой стране. Потому что, как показывает практика, уважение к России в мире лишь растет», — подытожил Сергей Цеков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что поляки пытаются переписать историю.