Путин выступил за смягчение наказания по экономическим преступлениям в РФ

Владивосток, 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости смягчить наказания по экономическим статьям Уголовного кодекса в России.

«Вы знаете, моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать, и нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку», — подчеркнул лидер российского государства, заметив, что власти будут двигаться в данном направлении.

Он также обратил особое внимание на то, что в экономической сфере в России существует множество проблем. Поэтому главная задача государства заключается в том, чтобы обеспечить интересы общества.

Напомним, в апреле прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за декриминализацию ряда статей уголовного кодекса, связанных с преступлениями в экономической сфере. Она рассказала о возможности введения нового типа наказания — уголовного проступка.

Ранее Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока рассказал, что Венчурный фонд Дальневосточного федерального округа будет сформирован за счет средств Фонда развития Дальнего Востока. Он обратил особое внимание на то, что ДФО должен развиваться не только как сырьевой, но и как высокотехнологичный регион.