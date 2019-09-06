Стали известны планы Мамаева и Кокорина после выхода на свободу

Москва, 6 сентября. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев планируют продолжить футбольные карьеры после того, как покинут исправительную колонию в Белгороде по УДО, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По словам знакомого с ситуацией источника ФАН, ситуации футболистов отличаются. Сообщается, что на Кокорина рассчитывает тренерский штаб «Зенита». Однако из-за проблем со здоровьем его ждет углубленное медицинское обследование, после которого будет оценена перспектива футболиста в петербургском клубе.

При этом отмечается, что «Зенит» рассчитывает подписать с футболистом непродолжительный контракт с опцией пролонгации на более длительный срок. Известно также, что финансовые условия договора будут в несколько раз ниже тех, что были у Кокорина до заключения. Отмечается, что стороны приступят к переговорам во второй половине сентября. При этом есть вероятность, что контракт вступит в силу лишь с открытия зимнего трансферного окна, а до этого времени футболист будет приходить форму в расположении клуба.

Мамаеву же предстоит процесс расторжения контракта с «Краснодаром». По словам источника, клуб по-прежнему намерен отказаться от услуг футболиста, мотивируя это нарушением ряда пунктов договора. При этом известно, что к полузащитнику есть интерес со стороны «Урала» и «Ахмата». Однако ни один из клубов не будет вступать в переговорный процесс до тех пор, пока не будет завершено разбирательство между футболистом и «Краснодаром».

Напомним, Кокорин и Мамаев отбывали наказание из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем было переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. После пребывания под стражей необходимое количество времени футболисты подали на условно-досрочное освобождение, и 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство заключенных футболистов.