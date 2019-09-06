Пропавший в Красноярском крае четырехлетний мальчик найден живым

Красноярск, 6 сентября. Пропавшего в Красноярском крае четырехлетнего мальчика нашли живым волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и полиция.

Ребенок пропал накануне в районе деревни Березовка Ирбейского района. Четырехлетний мальчик ушел из двора дома в неизвестном направлении. До сегодняшнего дня о его местонахождении ничего не было известно.

Поисками Ильи К. занимались 70 сотрудников полиции, спасатели МЧС, кинологи и волонтеры Национального центра помощи из отряда «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Как сообщили источники ФАН, малыш найден. Мальчик жив.