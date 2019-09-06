США готовы ударить по Договору о космосе

Соединенные Штаты готовы ударить по Договору о космосе и, возможно, разместить над нашими головами оружие массового поражения. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Угроза для США

Российская Федерация — это реальная угроза для развернутых в космосе сил Соединенных Штатов. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд на неправительственном совете по международным отношениям.

«В 1990-е годы, когда мы развернули значительные силы в космосе, мы исходили из того, что у нас не будет соперников в космосе», — заявил Данфорд.

Он заметил, что сегодня в число противников Соединенных Штатов в этой области входят Российская Федерация, Китай, а также КНДР и Иран.

«Существует реальнейшая угроза для развернутых в космосе средств США. В связи с этим имеется реальнейшая угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно связаны с ним», — заключил генерал.

«Бомбы у нас над головами»

Дмитрий Родионов обратил внимание, что в связи с данным заявлением американского генерала сразу возникает два вопроса.

«Первый: что значит, они исходили из того, чтобы у них не будет соперников в космосе? Они себя считают какими-то избранными, а остальных — людьми второго сорта? Когда ты начинаешь какие-то фундаментальные научные исследования, ты всегда имеешь в виду, что ты не один этим занимаешься», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт отметил, что конкуренция — один из двигателей прогресса. После распада СССР у американцев была эйфория и ощущение собственного всемогущества. Но, по мнению политолога, мы давно живем в другое время, «и корону давно пора снять».

«Второй вопрос: о каких силах в космосе говорит представитель Пентагона? Раз представитель Пентагона — очевидно, что о военных. Что это за силы? Насколько мне известно, пока что ни одна из стран не размещала там оружия. Хотя это и не запрещено, если речь не идет об оружии массового поражения», — добавил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, милитаризация космоса — крайне опасная штука. Именно поэтому до такого не доходило даже в годы наиболее острого противостояния в эпоху холодной войны.

«А сейчас что? Американцы почувствовали себя непогрешимыми и решили милитаризировать космическое пространство? Как понимать недавнее создание космического командования и заявление [президента США Дональда] Трампа о том, что космос является следующей областью военных действий? Видя, с какой легкостью американцы идут на крушение прежней системы международной безопасности, можно не сомневаться, что завтра под удар попадет и Договор о космосе, так что ядерные бомбы у нас над головами и военные базы на луне уже скоро могут перестать быть фантастикой. Это очень серьезно и опасно», — рассказал Дмитрий Родионов.

Впрочем, считает эксперт, если США рассчитывают, что смогут кого-то запугать, то это зря. Сидеть сложа руки и смотреть никто не будет.

«Если хотите так, то будьте готовы к ответным действиям, причем, не только от России. И не надо ныть про то, что кто-то представляет угрозу. Вы не одни и на Земле, и за ее пределами, а главную угрозу для США представляют их безрассудство и желание быть первыми любой ценой, которое напрочь убивает даже инстинкт самосохранения», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому министр обороны Сергей Шойгу демонстрирует готовность Российской Федерации к предметным переговорам с Североатлантическим альянсом по поводу соглашений, которые бы остановили гонку вооружений.