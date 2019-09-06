Путин пошутил в ответ на предложение поехать мыть золото на Колыму

Владивосток, 6 сентября. Ассоциация недропользователей Магаданской области пригласила президента РФ Владимира Путина попробовать себя в роли золотодобытчика на Колыме. На предложение глава государства отреагировал шуткой.

Напомним, 6 сентября Владимир Путин встретился с общественностью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). В ходе встречи глава совета директоров концерна «Арбат», председатель ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский пригласил президента посетить регион.

«Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли. Мы приглашаем вас взять и испытать старательский фарт», — цитирует Басанского «Газета.ру».

«Не будете обращаться в соответствующие органы?» — спросил в ответ Путин.

Отметим, что в ходе встречи глава ассоциации недропользователей рассказывал о проблеме незаконной добычи золота в Магаданской области, передает «Царьград». Именно на это намекнул глава государства своим вопросом. Басанский ответил, что «подойдет с пониманием и уважением».

Также председатель ассоциации недропользователей подчеркнул искренность своего предложения и напомнил, что Путин давно не приезжал в Магаданскую область. Басанский предположил, что программа президента на следующий год уже расписана, но отметил, что главу государства рады видеть в регионе в любое время.