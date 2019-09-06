Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Москва, 6 сентября. Суд освободил форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов об условно-досрочном освобождении. По словам адвоката Юрия Падалки, руководство колонии поддерживает досрочное освобождение Кокорина и Мамаева. Глава департамента министерства промышленности и торговли Денис Пак также не возражал против УДО. Если судебное постановление не будет обжаловано, то оно вступит в силу в течение 10 дней.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко подчеркнул, что спортсмены зарекомендовали себя с хорошей стороны. По его словам, Кокорин и Мамаев занимаются в колонии спортом, их главная заслуга — пропаганда здорового образа жизни.

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили две драки в столице. Футболисты напали на водителя ведущей Первого канала и на главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. В отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». Суд признал футболистов виновными в совершении преступления. Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.