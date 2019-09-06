Конгресс США выступил против участия РФ в саммите G7

Вашингтон, 6 сентября. Палата представителей США выступила против возможного участия России в саммите G7 в 2020 году в Вашингтоне. Соответствующая информация содержится в резолюции, которую внес член Демократической партии Альбио Сайрес.

По его словам, в американском конгрессе осуждают «агрессивные действия» России на Украине. Как заметил Сайрес, РФ может быть восстановлена в «Большой семерке» только в том случае, если государство «примет нормы и стандарты свободных, демократических обществ, которые соблюдают остальные страны-участницы».

Сайрес подчеркнул, что если глава Белого дома Дональд Трамп игнорирует условия, которые установлены международным сообществом в вопросе присоединения РФ к формату G7, «он идет против принятых в США законов и консенсуса международного сообщества».

«Он также ослабляет нашу переговорную позицию, в очередной раз показывая президенту Путину, что его агрессивные действия не повлекут за собой заявленных последствий», — сообщил член Демократической партии.

В разговоре с RT декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что инициативу можно рассматривать не только как попытку давления на Россию, но и как проявление межпартийных разногласий и протеста демократов против Трампа.

«Трамп будет иметь право позвать президента России. Не факт, что Путин согласится и поедет на этот саммит. Все возможные переговоры по продлению России в G7 и превращению G7 в G8 хотят заблокировать на уровне закона», — заметил эксперт.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что продолжается активная работа над тем, чтобы Россия могла присоединиться к G7. Глава Белого дома подчеркнул, что среди лидеров «Большой семерки» есть те, кто согласен с предложением вернуть РФ в формат. Однако, по словам лидера США, окончательное решение принято еще не было.

Французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице заметил, что Россию могут пригласить на саммит G7 в Вашингтоне в 2020 году в качестве гостя, однако речи о восстановлении формата «Большой восьмерки» пока не идет.