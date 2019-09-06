Вдова Караченцова рассказала, почему не смогла установить ему достойный памятник

Москва, 6 сентября. Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, почему не смогла установить на могиле мужа достойный памятник. Женщина призналась, что ей просто не хватило финансовых средств.

«Сейчас такие цены, что установить достойный памятник стоит примерно как полквартиры в Москве. Цена для нашей семьи неподъемная. Мы так долго боролись за жизнь Коли», — сообщила Поргина.

Однако вдова актера рассказала, что хороший памятник на могиле ее супруга все же появится. Поргиной решили помочь сотрудники гранитной мастерской, которые безвозмездно изготовят монумент. Памятник должны установить на могиле Караченцова 23 октября. На нем актер предстанет в образе графа Резанова из последней сцены рок-оперы «Юнона и Авось», сообщает URA.RU.

Отметим, что пожелания изобразить умершего супруга на памятнике именно в таком образе Поргина озвучила еще весной. Такой вариант она выбрала, поскольку роль графа Резанова является одной из самых популярных в репертуаре артиста. Ранее сообщалось, что работу над памятником ведет скульптор Илья Вьюев.

Напомним, Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года за день до своего 74-летия, передает телеканал «360». Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание: неоперабельная опухоль легкого была диагностирована Караченцову в 2017 году. Актера похоронили на Троекуровском кладбище, пишет «Ридус».