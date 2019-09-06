В Госдуме дали совет Италии в связи с задержанием топ-менеджера «Ростеха» по запросу США

Посольство РФ в США осудило задержание сотрудника Ростеха по запросу Вашингтона. Российские дипломаты посетили Госдепартамент и потребовали отменить требование экстрадиции в США из Италии россиянина Александра Коршунова, топ-менеджера «Объединенной двигателестроительной корпорации», входящей в корпорацию Ростех. Дипломаты РФ призвали Вашингтон прекратить охоту на российских граждан, ведущую к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

Минюст США обвиняет Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны, связанной с разработкой авиационных двигателей.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин осудил практику Вашингтона, связанную с необоснованными арестами россиян по всему миру, а также отметил, что негоже Италии в этом подыгрывать Соединенным Штатам.

«Российская Федерация своих граждан никому не выдает, это прописано в нашем законодательстве. Естественно, мы должны и будем прилагать всяческие дипломатические усилия, чтобы каждый наш гражданин был защищен и спокоен. Как видите, Соединенные Штаты тут действуют через третьи страны. Думаю, найдется немало поводов и причин задержать граждан Италии или США в Российской Федерации», — намекнул Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению парламентария, иностранцы, в частности граждане США, даже нарушающие российские законы, получают в РФ своего рода индульгенцию.

«Напомню эпизод, когда сотрудники полиции задерживают гражданина на [незаконном] митинге [12 июня] в Москве, он говорит: «Я американец». И после они его отпускают, от греха подальше. Этот эпизод даже запечатлен на видео. Хотелось бы, чтобы когда правоохранители в любой точке мира — в США, Италии, неважно — узнавали, что перед ними гражданин Российской Федерации, они бы реагировали так же. Не хочу, чтобы кто-то считал, что гражданин Российской Федерации — это какой-то второсортный человек, которого можно хватать, кому-то незаконно передавать и так далее».

В связи с этим первый зампред комитета Госдумы по обороне дал совет итальянским властям, задержавшим Александра Коршунова.

«Итальянцам не должно быть никакого дела до гражданина Российской Федерации. Если бы речь шла об итальянце, я бы еще понял. Пусть Италия распоряжается итальянцами, а нашими гражданами им распоряжаться нечего», — резюмировал Александр Шерин.

Ранее американский Минюст сообщил о задержании в Италии директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (входит в ГК «Ростех») Александра Коршунова по обвинению «в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у авиационной компании США». Вместе с Коршуновым был задержан гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки — экс-директор итальянской дочерней структуры крупнейшего поставщика авиадвигателей GE Aviation. В случае экстрадиции Коршунова в США ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Комментируя этот инцидент, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия США являются следствием недобросовестной конкуренции.