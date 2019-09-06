В Красноярском крае пропал 4-летний мальчик

5 сентября в д. Берёзовка Ирбейского района Красноярского края пропал 4-летний Илья Кобелев. Мальчик ушёл из двора дома, о его местонахождении ничего неизвестно до сих пор.

На месте пропажи мальчика работает 70 человек личного состава полиции, сотрудники МЧС, кинологи, и волонтеры Национального центра помощи из отряда «Поиск пропавших детей-Красноярск».

В данный момент найдены следы от детских сапожек в лесу в 3 км от дома.

Просим сообщать любую информацию о местонахождении ребёнка по телефонам 112, 8-800-700-5676.