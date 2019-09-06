Путин рассказал о формировании венчурного фонда на Дальнем Востоке

Владивосток, 6 сентября. Президент России Владимир Путин рассказал, что Венчурный фонд Дальневосточного федерального округа будет сформирован за счет средств Фонда развития Дальнего Востока. Соответствующее заявление глава российского государства сделал на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

«Что касается венчурного фонда, вопрос, прежде всего, в финансах, в том, чтобы финансово наполнить этот фонд. Они есть сейчас в Фонде развития Дальнего Востока. Думаю, это основной источник будет для формирования венчурного фонда», — подчеркнул глава российского государства.

По словам Путина, главная задача венчурных фондов заключается в том, чтобы поддерживать стартапы, в том числе и финансами. Однако, как заметил лидер России, «если не хватает квалификации, то самостоятельно трудно добиться определенного уровня».

«Поэтому нужно просто сориентировать соответствующие учебные заведения — ДВФУ, другие высшие учебные заведения», — объяснил он.

Также Путин обратил особое внимание на то, что Дальневосточный федеральный округ должен развиваться не только как сырьевой, но и как высокотехнологичный регион.

Ранее глава России заявил о необходимости заниматься преобразованием ипотечной ставки в дальнейшем. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума, пишет «Газета.ru».