В Совфеде оценили информацию о предупреждении Путина Бушу о теракте 11 сентября

Соединенные Штаты уже не первый раз игнорируют предупреждения России о возможности проведения терактов на американской территории, в частности террористический акт, произошедший на Бостонском марафоне. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

Предупреждение Путина

В 2001 году президент Российской Федерации Владимир Путин сообщал американскому лидеру Джорджу Бушу о том, что на территории Соединенных Штатов могут готовиться теракты. Об этом пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге «Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу».

Как утверждает Биби, Владимир Путин за два дня до 11 сентября позвонил президенту США и сообщил, что «российская разведка засекла признаки готовящейся террористической кампании — «чего-то такого, что готовилось давно» — исходящей из Афганистана». Бывший аналитик ЦРУ напомнил, что именно российский президент был первым иностранным лидером, который позвонил Джорджу Бушу после терактов 11 сентября, чтобы поддержать Соединенные Штаты.

Книга Джорджа Биби вышла в США на этой неделе. Ее автор ранее возглавлял аналитическое подразделение ЦРУ, которое занималось Россией, а сейчас он работает вице-президентом вашингтонского экспертного Центра национальных интересов.

«Была бы, давно сплыла»

Сенатор Владимир Джабаров поставил под сомнение правдивость этой информации. Прошло уже 18 лет с тех событий.

«Если бы эта информация существовала, то она бы уже давно сплыла. Даже если это информация и была, она имеет закрытый характер. Я не имею права это комментировать», — пояснил политик.

Сенатор напомнил, существует теория о том, что американские спецслужбы знали о готовящемся теракте и никак ему не препятствовали. Однако это всего лишь версия, и она таковой остается до сих пор. Она не получила развития, а доказательств нет.

«А вот то, что мы предупреждали американцев по поводу братьев Царнаевых, которые организовали взрывы на Бостонском марафоне, это было. Российские спецслужбы говорили об этих террористах, но американские спецслужбы не среагировали. В итоге получили то, что получили. Вот эта информация правдивая», — заключил Владимир Джабаров.

11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) захватили несколько пассажирских самолетов, а затем направили их на здание Пентагона и Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Три тысячи человек стали жертвами.

15 апреля 2013 года во время на финише Бостонского марафона произошла серия взрывов в зрительской зоне. В результате двух взрывов погибли три человека, еще 280 человек получили ранения различной степени тяжести. Организаторами теракта стали братья Царнаевы.

1 Организация запрещена на территории РФ.