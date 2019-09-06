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Россия

Путин прокомментировал идею создания киберполиции

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Путин прокомментировал идею создания киберполиции

Владивосток, 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал идею создания киберполиции в России. Глава государства сомневается в необходимости организации такого ведомства.

Во время встречи с представителями общественности, которая прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), Путин отметил, что сейчас преступники стали использовать современные технологии для распространения наркотиков. По словам главы государства, МВД следует обратить внимание на это.

«Не знаю, нужна ли киберполиция. <…> В рамках существующих структур по борьбе с наркотиками мы должны будем это сделать. Я (главе МВД Владимиру) Колокольцеву обязательно об этом скажу», — подчеркнул президент РФ.

Ранее идею создания киберполиции в России прокомментировал глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. По его словам, появление подобной структуры в нашей стране наверняка вызвало бы массу недовольства на Западе. При этом Малькевич обратил внимание на двойные стандарты в данной сфере. В качестве примера он привел появление киберполиции в Германии, что не расценивается как попытка цензурирования. Кроме того, Малькевич выступил за «короткий, четкий, емкий и понятный кодекс об Интернете» и призвал не ориентироваться в данном вопросе на Запад, так как последний в этом плане является плохим примером.

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Источник: РИА Новости
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