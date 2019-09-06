Путин рассчитывает на снижение ипотечной ставки по всей России

Владивосток, 6 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости заниматься преобразованием ипотечной ставки в дальнейшем. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума.

«Я очень рассчитываю на то, что по мере реализации вот этого «пилота» <…>, у нас будет падать ставка в целом по ипотеке по стране», — подчеркнул глава российского государства.

В настоящее время средний показатель ипотечной ставки составляет 10,24%.

В четверг сообщалось, что Путин согласился запустить в Дальневосточном федеральном округе специальную ипотечную программу для молодых семей со ставкой 2% годовых. По словам лидера России, прежде всего необходимо увеличить объемы строительства современного жилья, которое при этом должно быть максимально доступным. Планируется, что старт ипотечной программы состоится уже в текущем году. Согласно последним данным, мера распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье.

Напомним, в средине июня Государственная дума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов российским семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента. Как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин,президентом России была поставлена задача, чтобы семьи, где с 1 января текущего года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети, получили дополнительно 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита.