Рио-де-Жанейро, 6 сентября. Власти США под видом борьбы с коррупцией в Бразилии занимаются разрушением промышленности страны, заявил бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Экс-президент Бразилии обвинил США в разрушении промышленности страны. По его словам, очевидна «доминирующая роль» министерства юстиции США в антикоррупционной операции «Автомойка». Как пишет издание Carta Capital, США хотят уничтожить бразильскую строительную компанию Odebrecht, а также нефтегазовую промышленность, кораблестроение. По мнению бывшего лидера государства, это делается для того, чтобы потом на бразильский рынок пришли американские и европейские компании.

Напомним, направленная против борьбы с коррупцией операция «Автомойка» была начата правоохранительными органами в Бразилии в 2014 году.

Ранее бывшему президенту Бразилии Мишелю Темеру предъявлено обвинение в получении крупной взятки. По версии следствия, политик использовал посредника, чтобы получить чемодан с наличными. Темера задержали в Сан-Паулу 21 марта. Следователи подозревают, что он руководил преступной организацией.

Через четыре дня после его задержания по решению суда политик и четыре фигуранта дела были отпущены на свободу.

Как сообщает портал G1, обвинение строится на видеозаписи, на которой помощник Темера Родригу Роша Лоурес выходит из ресторана в Сан-Паулу. В руках у него был чемодан со 128 тысячами долларов. По версии следствия, эти деньги являлись взяткой, которую руководители компании JBS передали бразильскому политику.

Кроме того, следователи также располагают аудиозаписью, на которой экс-президент Бразилии разговаривает с главой JBS Жоэсли Батистой. Политик якобы распоряжается заплатить более 630 тысяч долларов бывшему главе палаты депутатов Эдуарду Кунье по делу о коррупции в нефтяной компании Petrobras.

Напомним, что Мишель Темер занимал пост президента Бразилии с 31 августа 2016 по 1 января 2019 года, ранее он был вице-президентом страны с 1 января 2011 года. Сейчас политику 78 лет, сообщает «Газета.ru».

В августе официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что США регулярно вмешиваются во внутренние дела Китая и России.

По словам дипломата, Москва наблюдает это вмешательство регулярно с разной степенью активности. Как уточнила представитель МИД, вмешательство происходит с использованием разных технологических возможностей. Аналогичная ситуация происходит в отношении Китая.

Захарова напомнила, что «США считают возможным делать заявления по целому ряду важных вопросов, хотя это внутреннее дело Китая». Дипломат объяснила, что Вашингтону важно показать доминирование над Китаем. Она призвала Москву и Пекин занять принципиальную позицию о недопустимости вмешательства кого-то ни было в чьи-либо внутренние дела.

Ранее в США предложили переключиться с Афганистана на «угрозы» со стороны России и Китая. Вашингтон должен завершить войну в Афганистане и переключить внимание на борьбу с более актуальными угрозами, среди которых «российская агрессия» и укрепление позиций Китая, говорится в докладе Центра американского прогресса.

По мнению американских экспертов, если Вашингтон продолжит участие в «бессрочной» войне, он не сможет «сдерживать» Москву и Пекин. Специалисты считают, что исламская республика больше не является важной проблемой для США. В центре пояснили, что сейчас в Афганистане находятся 14 тысяч американских солдат. Эксперты назвали это крупнейшим развертыванием войск Соединенных Штатов в мире. Ежегодные финансовые вложения Вашингтона на мероприятия в республике составляют примерно 45 миллиардов долларов.

Ранее директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли рассказал о российской и китайской «угрозах» в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Мнением военный чиновник поделился на ежегодном форуме по безопасности в Аспене.

Эшли подчеркнул, что страна может реагировать непредсказуемым образом, если ее «припереть к стенке». По мнению генерал-лейтенанта, это утверждение вполне применимо к России. Директор разведывательного управления также напомнил про ядерный потенциал РФ.