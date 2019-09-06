Стало известно, в какой отрасли в России больше всего вакансий с высокой зарплатой

Москва, 6 сентября. В Федеральной службе по труду и занятости России рассказали, в каких отраслях зафиксировано больше всего вакансий с высокой зарплатой.

Оказалось, что наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают соискателям в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.

«На высокую зарплату могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве», — говорится в официальном сообщении ведомства.

При этом, отмечается в пресс-релизе, нередко за работу предлагают до 300–400 тыс. рублей, например, пилотам и капитанам. Кроме того машинистам горных выемочных машин обещают зарплату в 200 тысяч рублей.

Напомним, что ранее в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob рассказали, что одни из самых высоких заработных плат на рынке труда в России предлагает сфера информационных технологий.

Так, в Москве разработчикам на языке программирования C# предлагают заработные платы до 250 тысяч рублей ежемесячно. В Петербурге программисту Java работодатели готовы платить до 220 тысяч рублей.

В Екатеринбурге есть вакансии для программистов в банковской сфере с окладом до 150 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде ведущий программист 1С сможет получать до 110 тысяч рублей.

Идентичный уровень дохода предлагают разработчикам с опытом работы свыше трех лет, которые ранее работали в крупных проектах. Средний уровень заработных плат программистов выше всего в фирмах, курирующих разработку программного обеспечения.