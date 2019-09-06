Путин заявил, что проблемы космодрома «Восточный» требуют его личного вмешательства

Владивосток, 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на космодроме «Восточный» есть много вопросов, требующих его личного вмешательства.

«Нужно еще немножко поработать, на космодром съездить. К сожалению, там у нас тоже много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», — сказал глава государства на встрече с представителями общественности, которая прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Это заявление Путин сделал, отвечая на вопрос предпринимателя, пригласившего президента на форум «Андреевский городок», который проходит параллельно с ВЭФ.

Ранее сообщалось, что 6 сентября Владимир Путин лично посетит космодром «Восточный», передает «Взгляд». Здесь глава государства проведет совещание по развитию космодрома и осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения.

Напомним, строительство «Восточного» ведется с 2011 года. Весной 2016 года с него впервые вывели на орбиту три спутника. Планируется, что в 2022 году с космодрома запустят беспилотный корабль «Федерация».

Ранее стало известно, что к строительству космодрома «Восточный» могут привлечь Минобороны РФ, пишет Deita.ru. Предполагается, что одним из подрядчиков станет создаваемая ведомством военно-строительная публично-правовая компания (ППК).