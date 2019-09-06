Москва, 6 сентября. Некоторые продукты могут провоцировать неприятный запах тела, заявили ученые. По их словам, в этот список входят не только мясо и рыба, но и некоторые овощи.

Были названы продукты, вызывающие неприятный запах тела. Как объяснили специалисты, во время переваривания желудком мяса в процессе участвуют пищеварительные энзимы и реагенты. В желудке расщепляется белок и другие бактерии. От тела начинает исходить неприятный запах.

Как пишет издание «Актуальные новости», чтобы снизить негативный эффект, нужно есть мясо с большим количеством зелени. Также нейтрализовать неприятный запах способна обычная гречневая крупа. По словам экспертов, причиной неприятного запаха от человека могут стать рыба и морские продукты. Справиться источником этого запаха помогут орехи, из которых можно изготавливать различные соусы.

Кроме того, ученые подчеркнули, что неприятный запах от тела могут вызвать капуста и спаржа, употребляемые в больших количествах. Лучше их есть в вареном или тушеном виде. Кроме того, после употребления этих продуктов полезно «закусывать» яблоком.

Ранее американские ученые выяснили, какой запах сводит женщин с ума. Специалисты решили проверить, действительно ли, мужские духи могут повлиять на выбор представительниц прекрасного пола. В рамках эксперимента удалось установить, что парфюм не имеет совершенно никакого значения для женщины.

Оказывается, влияние на их выбор оказывают феромоны, которые выделяются в подмышках мужчин. Этот гормон позволяет представительницам прекрасного пола чувствовать себя расслабленно и комфортно.

Кроме того, ученые из России создали прибор для распознавания запахов. Исследователи из НПК «Технологический центр» Московского института электротехники разработали прибор, который может диагностировать болезни и определять свежесть продуктов, а также находить опасные вещества по запаху. Об этом рассказал руководитель научного центра Александр Сауров, уточнив, что после всех доработок «электронный нос» сможет заменить собак, ищущих наркотики и взрывчатые вещества.

Как пояснил ученый, новый прибор – это, по сути, набор из микрочипов, которые оснащены специальными нанодетекторами, которые сформированы на дне специальных микроячеек.

«В качестве биоматериала датчиков пробуют использовать фрагменты или рецепторы обоняния, отдельные клетки, фрагменты эпителия или даже отдельные органы, например усики насекомых», — уточнил Сауров.

Ученые столичного института предложили новую концепцию такого датчика и показали, что она работоспособна: определяемые молекулы запаха попадают в раствор с ДНК-аптамером, и их взаимодействие регистрирует нанодетектор.

«Первым запахом, который унюхал биоэлектронный нос, стал аромат ванили, который формируется из 300 летучих соединений и определить какое-то конкретное из них — сложная аналитическая задача», — продолжил рассказ Александр Сауров.

Исследователи считают, что разработанный в России прибор будет использован для проведения быстрого химического анализа смесей сложного состава. На основе данной разработки можно сделать целую серию аналитических приборов, которые будут работать в науке, медицине и быту.

Кроме того, стало известно, что культурные различия влияют на то, как люди распознают запахи, утверждают ученые из Колорадского университета. В ходе исследования они пришли к выводу, что культурная среда и привычки оказывают большое влияние на восприимчивость человека к запахам. В частности, речь идет об образе жизни и питании. При этом роль генетических факторов на обонятельные способности пока остается неясной.

Как отмечают ученые, обоняние помогает человеку воспринимать окружающий мир: по запаху тела можно определить настроение собеседника, а также определить, болен человек или здоров.