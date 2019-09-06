Гордон на съемках передачи грубо прервал Барановскую и снискал аплодисменты публики

Москва, 6 сентября. Во время съемок программы «Мужское/женское» ведущий шоу Александр Гордон в грубой форме прервал коллегу по съемочной площадке Юлию Барановскую.

Рабочие кадры из студии, которые редко становятся достоянием общественности, в своем аккаунте в социальной сети Instagram выложила сама телеведущая, видимо таким образом решив добавить пиара и себе, и проекту.

Судя по всему, запись программы только началась, и ведущий Александр Гордон оговорился во вступительном слове. Юлия предложила коллеге начать монолог с самого начала, чем вызвала недовольство журналиста.

Гордон, несмотря на присутствующих в студии зрителей и работающие камеры, начал перепалку с Барановской, сказав, что он не оговорился, а намеренно сделал паузу, чтобы подумать.

При этом Александр добавил, что Юлия всегда на камеру говорит с суфлера ранее написанную речь, а он все время импровизирует, «говоря не по писанному, а по задуманному».

В конце концов, ставя все точки над «i», Гордон попросил Барановскую «закрыть рот и послушать», и заново начал вступительное слово. При этом, по законам жанра, перед словами ведущего зазвучали аплодисменты зрителей.

Правда, сложилось впечатление, что пришедшие в студию аплодируют грубости мужчины. Впрочем, осталось загадкой, серьезно ли повздорили телеведущие или это был заранее оговоренный момент.

Как напоминают «Известия», не так давно телеведущая, бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская опровергла сообщения о своей тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.