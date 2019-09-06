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Гордон на съемках передачи грубо прервал Барановскую и снискал аплодисменты публики

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Гордон на съемках передачи грубо прервал Барановскую и снискал аплодисменты публики

Москва, 6 сентября. Во время съемок программы «Мужское/женское» ведущий шоу Александр Гордон в грубой форме прервал коллегу по съемочной площадке Юлию Барановскую.

Рабочие кадры из студии, которые редко становятся достоянием общественности, в своем аккаунте в социальной сети Instagram выложила сама телеведущая, видимо таким образом решив добавить пиара и себе, и проекту.

Судя по всему, запись программы только началась, и ведущий Александр Гордон оговорился во вступительном слове. Юлия предложила коллеге начать монолог с самого начала, чем вызвала недовольство журналиста.

Гордон, несмотря на присутствующих в студии зрителей и работающие камеры, начал перепалку с Барановской, сказав, что он не оговорился, а намеренно сделал паузу, чтобы подумать.

При этом Александр добавил, что Юлия всегда на камеру говорит с суфлера ранее написанную речь, а он все время импровизирует, «говоря не по писанному, а по задуманному».

В конце концов, ставя все точки над «i», Гордон попросил Барановскую «закрыть рот и послушать», и заново начал вступительное слово. При этом, по законам жанра, перед словами ведущего зазвучали аплодисменты зрителей.

Правда, сложилось впечатление, что пришедшие в студию аплодируют грубости мужчины. Впрочем, осталось загадкой, серьезно ли повздорили телеведущие или это был заранее оговоренный момент.

Гордон на съемках передачи грубо прервал Барановскую и снискал аплодисменты публики

Как напоминают «Известия», не так давно телеведущая, бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская опровергла сообщения о своей тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.

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Источник: Instagram
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