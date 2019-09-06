Скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Хараре, 6 сентября. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщил нынешний глава страны Эммерсон Мнангагва.

«С величайшей печалью я объявляю об уходе из жизни отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе», — говорится в сообщении действующего президента африканского государства.

Роберт Мугабе родился 22 февраля 1924 года в крестьянской семье. С 1980 по 1987 годы занимал пост премьер-министра Зимбабве. В 1987 году Мугабе стал президентом и управлял государством до 2017 года.

Осенью 2017 года ему пришлось уйти в отставку под давлением военных и руководства правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт». После этого пост главы государства занял Эммерсон Мнангагва, чью кандидатуру предложила партия. 30 июля 2018 года в Зимбабве прошли выборы, на которых Мнангагва победил с результатом 50,8% голосов.