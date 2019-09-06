Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка
  /  Обновлено: 

Скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

31
0 Оставить комментарий

Скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Хараре, 6 сентября. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщил нынешний глава страны Эммерсон Мнангагва.

«С величайшей печалью я объявляю об уходе из жизни отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе», — говорится в сообщении действующего президента африканского государства.

Роберт Мугабе родился 22 февраля 1924 года в крестьянской семье. С 1980 по 1987 годы занимал пост премьер-министра Зимбабве. В 1987 году Мугабе стал президентом и управлял государством до 2017 года.

Осенью 2017 года ему пришлось уйти в отставку под давлением военных и руководства правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт». После этого пост главы государства занял Эммерсон Мнангагва, чью кандидатуру предложила партия. 30 июля 2018 года в Зимбабве прошли выборы, на которых Мнангагва победил с результатом 50,8% голосов.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров