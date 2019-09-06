Алеппо, 6 сентября. Строители в Алеппо за последние полтора года отремонтировали или возвели заново 200 жилых домов в микрорайоне Джамия Ар-Рияд. Об этом рассказал курирующий работы инженер Мухаммад Исмаил.

По его словам, этот район ранее в ходе боев за город несколько раз переходил от боевиков к правительственным войскам. Как уточнил Исмаил, в Джамия Ар-Рияд очень много строений, сильно пострадавших от обстрелов. Он уточнил, что сейчас идет их восстановление. Строители в Алеппо за полтора года восстановили и возвели заново 200 домов, до конца 2020 года планируется сдача еще 160.

Как объяснил эксперт, каждый дом рассчитан на пять квартир. По данным РИА Новости, он также выразил уверенность, что все объекты будут сданы в запланированный срок.

Напомним, завод по производству клея заработал в самом крупном городе Сирии — Алеппо — после завершения боевых действий. Об этом рассказал инженер предприятия Абдуллахед Захдан. По его словам, клей нужен для всех, кто восстанавливает свое жилье после боевиков в Сирии.

Из-за того, что продукт востребован, продажи идут отлично. По словам инженера, только в Алеппо производят клей высокого качества. Как путочнил эксперт журналистам, еще на одном заводе в Алеппо начали изготавливать краску. Руководитель предприятия Яхья Сауан рассказал, что во время войны цеха были закрыты. После окончания боевых действий завод снова закупал оборудование, а также обучал специалистов.

Кроме того, губернатор провинции Алеппо Хусейн Ахмад Дияб заявил, что в городе Алеппо начали работу 16 тысяч восстановленных промышленных предприятий. По его словам, в регионе находились 34 тысячи фабрик и заводов, которые были разграблены и уничтожены во время войны. В настоящий момент происходит их восстановление.

«Сейчас более 16 тысяч промышленных предприятий начали работу», — рассказал губернатор.

Восстановленные предприятия работают на самой современной технике. Предприниматели жалуются, что из-за западных санкций не могут поставлять товары за границу.

Директор фабрики по производству нитей Хасам Дауалиби рассказал журналистам, что после восстановления предприятие работает в полном объеме.

«Было непросто начать все заново, но у нас получилось», — подчеркнул предприниматель.

Кроме того, в городе восстанавливается собор святого Илии маронитской католической церкви. Во время боевых действий он был сильно разрушен, его свод обвалился. В настоящий момент работы ведутся круглосуточно.

«Наш храм лежал в руинах, но всем городом жители взялись за его восстановление. Здесь работают и христиане, и мусульмане. Главное, что все мы дружно трудимся и днем, и ночью», — рассказал журналистам маронитский архиепископ Алеппо Джозеф Тобджи.

Ранее министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль представил те сферы сирийской экономики, которым в первую очередь требуются инвестиции и вложения для восстановления. Он напомнил о том, что в 2005 году были подписаны соглашения по защите взаимных инвестиций Сирии и России.

«На форуме я рассказал, что претерпела сирийская республика в ходе западной агрессии, и какие потери понесла в экономическом потенциале, — сказал министр. — Мы потеряли в области сельского хозяйства, промышленности, и вообще нет ни одной области, которая не пострадала бы от войны. Сегодня наш самый животрепещущий вопрос — это инвестиции. Наши провинции ожидают возрождения после войны».

По словам Самер аль-Халиля, своего шанса на восстановление ждут железные дороги страны, сектор химикатов для сельского хозяйства, производство пластмассы, бумаги, батареек, осветительных приборов, арматуры и стекла, фармацевтика, овощеводство, рынок автомобильных запчастей.

«Это продукты, в которых нуждается сирийский рынок, — заключил министр экономики Сирии, — Благодаря России мы надеемся восстановить то, что разрушено».

Как стало известно ФАН, уже в скором времени несколько контейнеров с осветительными приборами, электрокабелями, лампами и мачтами прибудет в Сирию.

Напомним, Россия призывала западные страны активнее участвовать в восстановлении Сирии. Во время войны в Алеппо проходили ожесточенные столкновении правительственных войск с боевиками. Город был полностью освобожден от террористов в 2016 году.