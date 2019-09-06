Трамп отозвал $771 млн из программы по сдерживанию России. События дня. ФАН-ТВ

Посольство России в США требует отозвать экстрадицию Александра Коршунова. Накануне менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), одной из дочерних компаний Ростеха, был задержан в аэропорту Неаполя, по запросу Штатов. Дипломаты сочли эти действия незаконными. Россиянину вменяют промышленный шпионаж в сфере авиации, ему грозит до 10 лет тюрьмы. К слову, ранее похожая история произошла с финансовым директором компании Huawei Мэн Ваньчжоу — китаянку также задержали по запросу США, чем вызвали бурное недовольство Пекина. Тот посчитал эти действия проявлением нечестной конкуренции.

А президент США Дональд Трамп продолжает борьбу с нелегальной миграцией и заодно с протестами демократов. Американский лидер изъял почти $800 млн для строительства стены на границе с Мексикой. Примечательно, что сперва эти средства готовились для других целей, а именно — сдерживания некой «российской агрессии» в Европе. С особым возмущением об этом заявил лидер демократической партии в Сенате Чак Шумер. Но противники Кремля на этом не остановились и призвали к новым санкциям против нашей страны. В частности, конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол просят президента обратить внимание на недавние митинги в Москве и Петербурге. Шумер в свою очередь обвинил Трампа в том, что он ставит коллегу Владимира Путина выше безопасности американского народа. Хотя, возможно, Трампу просто надоели бессмысленные траты.

На Багамских островах растет число жертв разрушительной стихии. Ураган «Дориан» унес жизни не менее 30 человек, хотя власти страны опасаются, что погибших будет гораздо больше. Сейчас на архипелаге постоянно работает группа спасателей, местным жителям оказывают всю необходимую поддержку. А стихия тем временем уже добралась до побережья Соединенных Штатов. Как сообщают СМИ, более 200 000 человек остались без электричества — основной удар «Дориана» пришелся на Южную Каролину. И, хотя ураган сейчас ослаб, экстренные службы находятся в повышенной готовности.

Мнимое спокойствие в Ливии

А корреспонденты ФАН продолжают работу в столице Ливии. На первый взгляд кажется, что здесь царят мир и спокойствие, но, увы, это не так. В африканской стране идет гражданская война, жертвами которой за последние полгода стали уже более 100 человек. Конфликт обострился в апреле текущего года, и интенсивность боев только нарастает. Звуки выстрелов звучат в областях, расположенных недалеко от Триполи. Местные жители выходят на главную площадь с митингами против тех, кто вопреки решениям ООН поддерживает боевые действия оружием и прямым участием:

«Франция задействована здесь в Ливии, поскольку хочет разделить страну. Это то, что она планирует, она стремится захватить весь юг Ливии — страна, как вы знаете, богата природными ресурсами. Франция хочет отнять нефть, золото, газ — все, что есть на юге государства», — Зухейра Хафи, преподаватель университета Триполи

Напомним, что наши корреспонденты Владимир Малянов и Альгис Микульскис находятся в Триполи уже две недели. Они первые за долгое время журналисты из России в ливийской столице. Их цель: рассказать россиянам о ситуации в африканской стране.