Владивосток, 6 сентября. Российский лидер Владимир Путин назвал ненормальной ситуацию, связанную с действиями контрольных органов в отношении регистрации улова российских рыболовов, которые работают вне территориальных вод. Об этом он рассказал во время встречи с представителями общественности.

Генеральный директор компании «Доброфлот» Александр Ефремов рассказал Путину о трудностях регистрации рыбы, выловленной за пределами исключительной экономической зоны РФ. По его словам, четыре года назад его фирма вместе с японскими рыбаками осуществила проект по перегрузке сырья рыбы на российскую плавучую базу в тысяче километров от берега. Тогда контролирующие органы расценили улов как контрабанда, возбудили против них уголовные дела. Это привело к тому, что «Доброфлоту» приходится регистрировать такой улов как продукцию иностранного производства.

Путин осудил действия контрольных органов РФ в отношении рыболовов. Как уточнил глава государства, «ситуация абсолютно ненормальная, ее надо исправлять». Путин пообещал поручить таможне и Минсельхозу заняться этой проблемой.

Ранее японские СМИ рассказали об активном возрождении российской рыбной отрасли. Россия активно и успешно возрождает рыбную отрасль после кризиса 1990-х годов, о чем пишут японские СМИ. Как сообщает издание Asahi Shimbun, в 2016 году страна вышла на шестое место в мире.

В 2016 году объем добычи морепродуктов в России достиг 4,95 миллиона тонн. Но даже выход по этому показателю на шестое место в мире не позволяет говорить о том, что Россия полностью реализует свой потенциал.

Издание отмечает, что в 1980-х годах объем добычи рыбы в РСФСР превышал 8 млн тонн, это был третий в мире показатель. К 2004 году добыча сократилась до 3,06 млн тонн, и страна опустилась на 12-е место.

Возрождение рыбной отрасли началось после принятия закона о долговременных квотах на вылов рыбы. За 10 лет добыча морепродуктов увеличилась полтора раза, а доходы отрасли в пять раз. На Дальний Восток приходится 60 — 70% добычи морепродуктов, подчеркивают в Asahi Shimbun.

Напомним, как сообщалось ранее, Росрыболовство поддерживает стартовавший в Приморье проект «Доступная рыба», который предусматривает прямые поставки рыбы от добывающих компаний в торговые сети, и будет контролировать соблюдение договоренностей. 8 декабря руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что поддерживает участие регионов в заключении договоров аренды причалов в портах.

Ранее Газета.ru сообщала, что оптовые цены на красную рыбу и икру в 2018 году в России снизились почти в два раза благодаря рекордному улову.

12 декабря 2018 года Государственная дума приняла новый закон о любительской рыбалке, разрешив бесплатный промысел в личных целях и сохранив возможность использовать сети на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири.

Кроме того, в Росрыболовстве рассказали, какие рыбные запасы интересуют РФ в Антарктиде. Вместе с учебными парусными судами Росрыболовство отправит в Антарктиду научные суда с учеными для исследования запасов криля. Об этом сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

«Мы считаем, что криль — один из самых интересных водно-биологических ресурсов, — сказал он. — Нашей промысловой отрасли он очень важен, и наши исследования в Антарктиде будут касаться его запасов. Также мы заодно сделаем съемки кальмаров, чтобы оценить их запасы в этих водах».

По словам главы Росрыболовства, работа над добычей криля может стать одним из элементов национального проекта по увеличению объемов экспорта в рыбной отрасли.

«Перед нами стоит серьезная задача: в два раза увеличить объем экспорта рыбной продукции, — напомнил Шестаков. — Поэтому нам важно развитие экспедиционного промысла, а этот район обладает достаточными ресурсами и ценными промысловыми объектами».

Добавим, что три парусника Росрыболовства — «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» — осенью этого года отправятся в кругосветное плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды. В районе острова Южная Георгия они встретятся друг с другом и научно-исследовательскими судами ведомства.