Путин решит вопрос реставрации российских памятников в Маньчжурии

Владивосток, 6 сентября. Президент России Владимир Путин обещал решить вопрос сохранности российских памятников, которые расположены в исторической области Маньчжурии на северо-востоке Китая. Об этом глава государства заявил в пятницу, на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У нас вопросы подобного рода решаются в рамках соответствующих межправсоглашений. У нас много, к сожалению, захоронений наших воинов в Европе и в Азии», — заявил президент России.

Путин выразил уверенность, что договориться по поводу реставрации с китайскими коллегами не будет большой проблемой, учитывая сложившиеся в последние годы особые отношения России и КНР.

В первую очередь вопрос связан с финансированием, считает президент. По его словам, проблема будет решена в ближайшее время и памятники либо восстановят, либо перенесут на территорию России.

Восточный экономический форум проходит в эти дни во Владивостоке. На острове Русский собрались более 8,5 тысяч человек из 65 стран. Количество участников мероприятия выросло за пять лет более чем в три раза.

Президент России встретился на полях ВЭФ с вице-премьером КНР Ху Чуньхуа и отметил вклад китайских партнеров в экономику Дальнего Востока. Путин также заявил, что совпадают геополитические интересы Москвы и Пекина. По его словам, российская и китайская стороны имеют общие интересы, занимаются конкретной работой, добиваются хороших результатов, «видят перспективы и уверенно идут вперед».