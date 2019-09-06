Путин пообещал подумать над кредитованием сельского хозяйства для переселенцев

Владивосток, 6 сентября. Президент России Владимир Путин предложил разработать программу кредитования сельскохозяйственной деятельности для переселенцев из дальнего зарубежья.

С заявлением на тему российский лидер выступил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока, которая прошла на полях Восточного экономического форума.

Разговор о поддержке желающих вернуться на историческую родину зашел после вопроса переселенки из Бразилии Агрипины Ануфриев-Егорофф, по словам которой, в Россию из Южной Америки хотят переехать около 50 семей старообрядцев.

Как уточнила женщина, всех их интересуют вопросы кредитования сельского хозяйства, при этом желательно на тех условиях, которые действуют сейчас в странах их проживания.

«Давайте мы подумаем над подпрограммой. У нас есть программа поддержки соотечественников, которые переселяются в Россию в целом», — напомнил президент России.

«Можно подумать над подпрограммой для таких переселенцев, как вы, из стран дальнего зарубежья, так скажем, чтобы не выделять старообрядцев в отдельную категорию», — уточнил Владимир Путин.

Российский лидер с пониманием отнесся к вопросам потенциальных переселенцев, которым по понятным причинам необходимо время для адаптации к российским условиям жизни.

«Я думаю, что это возможно, тем более что для государства это не будет слишком обременительным, имея в виду, что это не массовый поток, связанный с сотнями тысяч людей», — констатировал президент.

Как напоминает RT, ранее Владимир Путин на встрече с общественниками заявил, что Восточный экономический форум создает новые условия для развития всего макрорегиона, а также раскрывает его возможности для российских и зарубежных инвесторов.