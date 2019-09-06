Путин призвал равивать Приморье и Дальний Восток как высокотехнологичные регионы

Владивосток, 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин призвал развивать Приморье и Дальний Восток как высокотехнологичные регионы. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.

«Мне бы вообще очень хотелось, чтобы Приморье и Дальний Восток развивались не как или не только как сырьевые регионы, а именно как высокотехнологичные регионы», — сказал президент России.

Кроме того, Путин отметил, что сложности, возникающие у российских стартапов, в том числе технологических, связаны с высокой конкуренцией: приходится соревноваться не только с европейскими, но и с китайскими платформами.

Ранее президент РФ призвал создать на Дальнем Востоке современную цифровую среду. По его словам, регион должен стать современным глобальным центром высоких технологий и компетенций новых индустрий и отраслей, а также сосредоточением качественных рабочих мест для квалифицированных специалистов, прежде всего, для жителей Дальнего Востока.

Напомним, что ранее глава государства обозначил ключевые направления развития Дальнего Востока. Путин заявил, что силой региона являются трудолюбивые люди и талантливая молодежь. При этом президент встревожен демографической ситуацией, сложившейся на Дальнем Востоке, пишет НСН. Глава государства отметил, что есть и те, кто приезжает в регион, однако их количество не покрывает число покидающих Дальний Восток, передает Deita.ru. Путин заявил, что тренд оттока населения из региона необходимо переломить.