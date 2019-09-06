Путин рассказал о роли ВЭФ в развитии Дальнего Востока России

Владивосток, 6 сентября. По мнению президента России Владимира Путина, проведение Восточного экономического форума (ВЭФ) создает новые условия для развития всего макрорегиона, а также раскрывает его возможности для российских и зарубежных инвесторов.

Размышлениями на тему российский лидер поделился на встрече с представителями общественности Дальнего Востока, которая прошла на полях Восточного экономического форума.

«ВЭФ привлекает инвестиции, дает нам возможность раскрыть перед потенциальными инвесторами — как перед российскими, так и перед иностранными нашими друзьями и партнерами — возможности региона, развивает его», — уточнил президент.

Путин предложил общественникам по окончанию форума, в «спокойной обстановке» провести анализ его итогов, а также найти пути решения вопросов и проблем, которые волнуют граждан всего Дальнего Востока.

«Прошу вас формулировать вопросы, задачи, предложения, которые наверняка в большом количестве у каждого здесь имеются», — предложил российский лидер присутствовавшим на встрече представителям общественности.

Как сообщает RT, во встрече с президентом России на полях ВЭФ участвовали порядка 70 общественников, представляющих различные отрасли народного хозяйства, а также члены российского правительства.

Напомним, что ранее в правительстве Японии позитивно оценили итоги прошедших во Владивостоке переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.