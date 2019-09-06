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Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

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Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Владивосток, 6 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Камчатка является самым красивым местом в мире.

«Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш. Природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — заявил российский лидер на полях Восточного экономического форума.

Ранее российский лидер заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Дальний Восток оставался стабильным и безопасным регионом, который является символом открытости всей страны, новаторства и решимости снятия барьеров для делового и человеческого общения.

«Мы понимаем, что такой результат вряд ли был бы возможен без укрепления атмосферы доверия и конструктивного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, заинтересованы в том, чтобы эти позитивные тенденции получили развитие, чтобы наш общий регион был безопасным и стабильным», — подчеркнул президент.

В приветствии участников ВЭФ Путин отметил, что задачей общенационального масштаба является развитие Дальнего Востока, повышение качества жизни людей и укрепление экономического потенциала региона. Президент подчеркнул, что в регионе предпринимаются серьезные меры, направленные на поддержку предпринимательского сектора, а также создания территорий опережающего развития.

Напомним, пятый экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября, сообщает «Газета.ru».

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Источник: пресс-служба президента РФ
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