Посольство РФ назвало неприемлемым представление Японии по Курилам

Токио, 6 сентября. Россия считает неприемлемым представление МИД Японии в связи с открытием на острове Шикотан нового рыбоперерабатывающего завода. Об этом сообщили в посольстве РФ в Токио.

«Считаем представление японской стороны неприемлемым. Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Соответственно, российская сторона в праве предпринимать любые меры по социальному развитию своих территорий», — цитирует комментарий посольства ТАСС.

В диппредставительстве выразили надежду, что Токио «будет осознавать эту реальность». Подобные действия японской стороны в посольстве назвали не способствующими созданию благоприятной атмосферы вокруг переговоров по мирному договору.

Укреплению отношений между Россией и Японией способствовала бы совместная работа, направленная на реализацию договоренностей глав государства о развитии всестороннего сотрудничества, подчеркнули в посольстве.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил в пятницу, что представление японским МИД в связи открытия нового завода на Шикотане было передано через российское посольство 5 сентября.

В конце августа в ходе переговоров в Осаке глава правительства Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин обсудили возможность подписания мирного договора между странами и развитие на четырех Курильских островах совместных пилотных проектов, сообщила газета «Известия».

Переговоры между Москвой и Токио о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны продолжаются много десятилетий. Основным препятствием в достижении соглашения остаются разногласия относительно прав на южную часть Курил. Япония оспаривает принадлежность Кунашира, Итурупа, Шикотана и группы прилегающих необитаемых островов.