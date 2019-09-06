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Киевский депутат призвал вооружить бабушек пулеметами для защиты от России

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Киевский депутат призвал вооружить бабушек пулеметами для защиты от России

Киев, 6 сентября. Депутат Киевского совета от националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал вооружить бабушек пулеметами и другим оружием для защиты от России.

С заявлением на тему депутат-националист выступил, общаясь с публикой в ходе молодежного семинара «Школа патриотизма». Народный избранник считает, что Украина находится в кольце враждебных государств.

«Мы имеем Российскую Федерацию, у которой только вооруженных сил 800 тысяч, а у них еще есть Росгвардия и огромный резерв — вооружение, авиация, ядерное оружие. С юга абсолютное преимущество России во флоте», — пояснил Сиротюк.

Кроме того, киевский депутат посетовал на протяженную границу с нашей страной, которую, как уточнил парламентарий, надо в обязательном порядке заминировать и перекрыть все пункты пропуска.

«Мы имеем огромную границу с Белоруссией — союзным государством России, мы имеем Приднестровье — непризнанную страну, где тоже сохранен российский контингент, то есть мы, фактически, с трех сторон окружены Россией», — посетовал депутат.

Кроме прочего, киевский парламентарий прошелся по западным соседям, назвав в числе потенциальных агрессоров Польшу, Румынию и Венгрию, которые, по его мнению, имеют свои виды на ряд регионов Украины.

Киевский депутат призвал вооружить бабушек пулеметами для защиты от России

Избежать раздела страны, считает украинский националист, может помочь только швейцарская модель, согласно которой все граждане должны быть вооружены и подготовлены к военному противостоянию.

«На нас только тогда не будут нападать, когда в каждом доме каждая бабушка имеет пулемет, пистолет, хорошо заточенный нож, и российские «зеленые человечки» просто будут перерезаны», — констатировал Юрий Сиротюк.

Киевский депутат призвал вооружить бабушек пулеметами для защиты от России

Как напоминает «Газета.ru», в конце августа депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» продолжает покупать российские комплектующие для украинской военной техники. 

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Источник: Политнавигатор
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