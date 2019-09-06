Киевский депутат призвал вооружить бабушек пулеметами для защиты от России

Киев, 6 сентября. Депутат Киевского совета от националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал вооружить бабушек пулеметами и другим оружием для защиты от России.

С заявлением на тему депутат-националист выступил, общаясь с публикой в ходе молодежного семинара «Школа патриотизма». Народный избранник считает, что Украина находится в кольце враждебных государств.

«Мы имеем Российскую Федерацию, у которой только вооруженных сил 800 тысяч, а у них еще есть Росгвардия и огромный резерв — вооружение, авиация, ядерное оружие. С юга абсолютное преимущество России во флоте», — пояснил Сиротюк.

Кроме того, киевский депутат посетовал на протяженную границу с нашей страной, которую, как уточнил парламентарий, надо в обязательном порядке заминировать и перекрыть все пункты пропуска.

«Мы имеем огромную границу с Белоруссией — союзным государством России, мы имеем Приднестровье — непризнанную страну, где тоже сохранен российский контингент, то есть мы, фактически, с трех сторон окружены Россией», — посетовал депутат.

Кроме прочего, киевский парламентарий прошелся по западным соседям, назвав в числе потенциальных агрессоров Польшу, Румынию и Венгрию, которые, по его мнению, имеют свои виды на ряд регионов Украины.

Избежать раздела страны, считает украинский националист, может помочь только швейцарская модель, согласно которой все граждане должны быть вооружены и подготовлены к военному противостоянию.

«На нас только тогда не будут нападать, когда в каждом доме каждая бабушка имеет пулемет, пистолет, хорошо заточенный нож, и российские «зеленые человечки» просто будут перерезаны», — констатировал Юрий Сиротюк.

Как напоминает «Газета.ru», в конце августа депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» продолжает покупать российские комплектующие для украинской военной техники.