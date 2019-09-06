В конгрессе США нашли новый повод для введения санкций против России

Вашингтон, 6 сентября. Конгрессмены призвали президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России из-за якобы нарушения прав человека во время незаконных митингов так называемой оппозиции в Москве.

К американскому лидеру обратились глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол, сообщает RT.

«Мы также призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия для введения точечных санкций в отношении лиц, ответственных за эти грубые нарушения прав человека в России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Энгела.

Конгрессмены заявили, что планируют тесно сотрудничать с администрацией президента США, чтобы «виновные понесли наказание».

Напомним, политические митинги прошли в Москве в июле и августе текущего года, в том числе несогласованные сходки. Поводом для проведения акций стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. На одной из противозаконных акций провокаторы осуществили попытку нападения на сотрудников полиции. Два стража порядка пострадали от распыления перцового баллончика. Еще один провокатор кинул в правоохранителей урну, она попала в ногу сотрудника полиции. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту организации массовых беспорядков и нападения на полицейских.

Организаторами незаконных митингов являлись сторонники скандального блогера Алексея Навального — Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яши, а также другие «независимые кандидаты», которых не допустили на выборы в Мосгордуму из-за многочисленных нарушений.

Замглавы управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров оценил действия полиции на незаконных митингах. По его словам, стражи порядка действовали высокопрофессионально, в соответствии с законом.

Депутат Госдумы РФ Антон Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей ранее заявлял, что стражи порядка вели себя максимально корректно. Он подчеркнул, что полиция не применяла силу против мирных граждан, хотя имела полное право разогнать незаконный митинг. Активные действия были применены только в ответ на действия провокаторов, когда они угрожали жизнью и здоровью людей: бросались камнями и бутылками, распыляли газовые баллончики и наносили удары омоновцам.