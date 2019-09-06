В Минэкономразвития ответили на заявление Мутко о поддержке предпринимателей в Тулуне

Москва, 6 сентября. Минэкономразвития России ответило на заявление вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство за работу с пострадавшими от паводка в Иркутской области предпринимателями. Соответствующее сообщение в четверг вечером распространила пресс-служба министерства.

«Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн руб. на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минэкономразвития отметили поддержку министра финансов, первого вице-премьера Антона Силуанова и руководителя аппарата правительства, вице-премьера Константина Чуйченко. Участие Мутко в этом вопросе «было минимальным», подчеркнули в министерстве.

Вице-премьер 5 сентября выступил с критикой работы Минэкономразвития с пострадавшими от паводка предпринимателями. По словам Мутко, ни один из них не получил полагающиеся выплаты.

На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области он заявил, что кабмин оперативно принял решение выделить для этих целей 500 млн рублей. Со стороны министерства, по его словам, соответствующих решений нет.

Несколькими днями ранее жесткой критике также подвергся уполномоченный по правам предпринимателей в Иркутской области Андрей Капитонов. Мутко отметил, что из-за отсутствия соответствующих актов местные бизнесмены не могут получить выделенные на восстановление уничтоженных паводком объектов средства.

Паводки начались в Иркутской области из-за продолжительных дождей в конце июня. В результате наводнений погибли 25 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Всего было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, снесло потоком воды 1,3 тыс. из них, более 5 тыс. строений пойдет под снос.