Военные США и России поддерживают постоянные каналы связи, заявили в Вашингтоне

Вашингтон, 6 сентября. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд рассказал, что американские и российские военные постоянно поддерживают связь.

С заявлением на тему высокопоставленный американский военный чин выступил в Совете по международным отношениям, уточнив, что контакт идет не только по каналу предотвращения конфликтов, но и на оперативном уровне, причем не только в Сирии.

«Мы стараемся воздержаться от освещения подробностей диалога с руководителем российского Генштаба генералом армии Валерием Герасимовым в публичном пространстве», — пояснил Данфорд.

«При создании в 2014 году соответствующего канала договорились, что никогда не будем делиться его деталями. Это позволяет избежать политизации отношений и снизить риски просчетов в решении кризисов», — уточнил американский генерал.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов добавил, что между американским и российскими военными одновременно существует три канала связи.

«В рамках деконфликтинга говорим друг с другом, повседневно контактируем на оперативном уровне. Кроме того, у нас есть прямая связь с российским Генштабом», — рассказал Джозеф Данфорд.

По словам американского генерала, режим предотвращения конфликтов касается не только Сирийской Арабской Республики, но и безопасности полетов за пределами ближневосточного региона, сообщает «Газета.ru».