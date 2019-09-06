США включили Россию в список стран, представляющих угрозу их интересам в космосе

Вашингтон, 6 сентября. Председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия представляет реальную угрозу для военных и коммерческих интересов США.

«В 1990-е годы, когда мы развернули значительные силы в космосе, мы исходили из того, чтобы у нас не будет соперников в космосе. Сегодня в космосе развернулось соперничество», — заявил Данфорд.

Он подчеркнул, что военные и коммерческие интересы США зависят от космоса и неразрывно связаны с ним. По его словам, к противникам Штатов в космосе относятся Россия, Иран, КНДР и Китай. Военный отметил, что эти страны обладают достаточным военным потенциалом.

Напомним, американский президент Дональд Трамп объявил космос следующей областью военных действий. Он заявил об этом на церемонии, посвященной началу работы космического командования США. Глава Белого дома подчеркнул, что основная цель космического командования — обеспечение доминирования США в космосе.

Как сообщает RT, замглавы космического командования ВВС США генерал-майор Джон Шо заявил, что Штаты должны задуматься о разведке из космоса. Он подчеркнул, что с точки зрения ведения современных боевых действий важность космоса очень высока. По его словам, противники будут предпринимать различные шаги на орбите Земли.

В настоящий момент международные договоры запрещают странам размещать в космосе оружие массового уничтожения.

В Москве заявили, что Штаты пытаются милитаризировать космическое пространство, заявляя о намерениях использовать космос в военных целях. В этом случае Москва будет отвечать на эти угрозы зеркальными и асимметричными мерами.

В беседе с Федеральным агентством новостей военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что Штаты планируют доминировать в космической среде. Он подчеркнул, что они стремятся разместить вооружения на орбите, но у них нет достаточных технических возможностей.