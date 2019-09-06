Варшаву обвинили в попытке создать «пропасть» между Россией и Польшей

Варшава, 6 сентября. Польское руководство пытается разрушить историко-международное самосознание современной России, о чем свидетельствуют организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны мероприятия. Об этом в общественно-политическом еженедельнике Myśl Polska написал журналист Матеуш Пискорский.

«В символической сфере происходит следующее: Варшава методично старается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России и, хотя не добивается на этом поприще заметных успехов, предстает в образе последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности», — написал Пискорский, комментируя отказ Варшавы пригласить российскую делегацию на памятные мероприятия.

Автор материала отметил, что такие попытки воспринимаются Россией как элемент агрессии в символической сфере. Терпение и выдержку Москвы перед лицом провокационных действий руководства Польши он назвал «поистине огромными».

Пискорский обвинил Варшаву в попытке создать «пропасть» между Россией и Польшей на государственном, политическом, международном уровнях и в сфере межчеловеческих связей. По его мнению, такие действия адресованы не только полякам, но и международной общественности. Журналист отметил, что Варшава пытается навязать антироссийский дискурс и продемонстрировать свое согласие с восточной политикой «англосаксонским покровителям».

Еще одним адресатом польских властей в символической сфере, вероятно, являются россияне, указывает Пискорский. Их эмоциональная реакция на демарш Польши может стать причиной критических выступлений в адрес Варшава, которые та может представить как пример разгула ксенофобии по отношению к полякам в России, отмечает журналист.

Первое сентября усилиями политиков превращается в спектакль. Его существенной частью становится обсуждение состава приглашенных гостей и разглагольствования о том, кого и почему не пригласили, заключает Пискорский.

Польские власти не пригласили на посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны мероприятия российскую делегацию, в отличие от союзников по Евросоюзу и НАТО. Решение Варшавы вызвало недоумение, в том числе в самой Польше.

Бывший президент страны Лех Валенса заявил, что действующее руководство страны должно было пригласить президента России Владимира Путина, сообщило RT. Он подчеркнул, что таким образом Варшава лишь ухудшит и без того плохие отношения, и отметил, что при наличии возражений необходимо разговаривать, а не изолировать.