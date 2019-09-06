Украинский депутат рассказал, чем Киев может «запугать» Москву

Киев, 6 сентября. Депутат Киевского городского совета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк рассказал руководству Украины, чем оно может «запугать» Россию.

Парламентарий напомнил, что у страны нет ядерного арсенала, а обычные ракеты имеют недостаточную дальность полета. Поэтому Сиротюк призвал оснастить боеголовкой космическую ракету, которая, по его замыслу, должна достигнуть Москвы.

«Мы имеем ракету, которая может долететь до Москвы. На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу», — заявил депутат Киевсовета на молодежном семинаре «Школа патриотизма».

После развала СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал из 44 стратегических бомбардировщиков, 176 межконтинентальных ракет и 1,7 тысячи ядерных боеголовок. В 1994 году Украина, США, Великобритания и Россия подписали Будапештский меморандум о гарантиях безопасности украинской стороне в обмен на ее присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия. Ядерный арсенал на территории Украины, в соответствии с соглашением, был ликвидирован.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев отказался от ядерного оружия на фоне угроз о введении санкций со стороны США, сообщило RT.

«Нас поставили прямо перед выбором — или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе применят санкции», — отметил экс-президент.

В то же время Кравчук подчеркнул, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал Украины.