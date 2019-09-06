Кабмин Японии позитивно оценил итоги переговоров Путина и Абэ

Токио, 6 сентября. В правительстве Страны восходящего солнца позитивно оценили итоги прошедших во Владивостоке переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Об этом в эфире японского общественного телевидения заявил представитель кабинета министров азиатского государства, уточнив, что консультации по заключению мирного договора будут продолжены на уровне глав внешнеполитических ведомств.

«И хотя большого прогресса не было, то, что удалось добиться подтверждения намерений президента Путина и продолжения переговоров — это определенный результат», — пояснили в правительстве Японии.

Как напоминает «Газета.ru», 27-я личная встреча лидеров двух стран прошла накануне во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Вопросы двустороннего сотрудничества Путин и Абэ продолжат обсуждать на саммите АТЭС в Чили в ноябре.