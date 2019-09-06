В РФС рассказали, когда решится вопрос о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром»

Москва, 6 сентября. Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов заявил, что вопрос по расторжению контракта футболиста Павла Мамаева с клубом «Краснодар» может быть решен через 1-2 недели после его освобождения.

«Мы будем определяться с проведением заседания по делу Мамаева и «Краснодара» уже после того, как Павла отпустят по УДО, если это, конечно, произойдет», — заявил Березов в интервью «Спорт Экспрессу».

Срок в 1-2 недели связан с тем, что РФС необходимо собрать состав арбитров.

Напомним, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание из-за драк в столице в октября 2018 года. Сначала они напали на водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем в кафе избили двух чиновников: гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и сотрудника Минпромторга Дениса Пака.

Как сообщает «Газета.ru», Пресненский суд Москвы приговорил Павла Мамаева, его друга Александра Протасовицкого к 1 году и 5 месяцам лишения свободы, Кирилл и Александр Кокорины получили 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

Как сообщают «Известия», ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО будут рассмотрены судом 6 сентября. Начальник исправительной колонии №4, где отбывают наказание футболисты, заявил, что предоставит положительные характеристики для УДО Александру Кокорину и его брату Кириллу, а также Павлу Мамаеву.

Ранее стало известно, что возлюбленная Александра Кокорина Дарья Валитова накануне рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении отправилась на отдых на морское побережье.