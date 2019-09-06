Лоза ответил на заявление Собчак о Крыме

Москва, 6 сентября. Известный российский певец и композитор Юрий Лоза жестко ответил на заявление Ксении Собчак о необходимости возвращения Крыма Украине. Мнением автор-исполнитель поделился с одним из изданий республики.

«В данный момент она не является никем, и то, что она «лепит» — это лично ее дело и для нас это не имеет ни малейшего значения. Она могла это сказать на кухне, в Киеве, в туалете, где угодно. Она «крякает» там, где надо «крякать», и то, что надо «крякать», — цитирует Лозу РИА Новости Крым.

Музыкант отметили, что Собчак не выступила с подобным заявлением на приеме у президента России Владимира Путина. По его словам, телеведущая «точно знает, где это нужно сказать». Если она приедет во враждующую с Россией страну, то «скажет, что Россия — враг и агрессор», подчеркнул Лоза.

Певец признался, что не придает особого значения словам Собчак, так как она «не творец, не создатель» и от существования телеведущей ему «не становится лучше».

«Кто это? Тусовщица… Для меня это пирожки ни с чем», — заключил Лоза.

Ранее Газета.ru сообщила, что телеведущая в интервью одной из радиостанций заявила, что России и Украине необходимо постараться найти позитивный выход из ситуации с Крымом. Для решения вопроса, по ее словам, нужно уйти от понятия «отдайте Крым» и провести на полуострове новый референдум.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам прошедшего в марте 2014 года референдума. В ходе голосования воссоединение полуострова с РФ поддержала большая часть жителей региона.

Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма прошел в соответствии со всеми нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. Глава государства также подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».