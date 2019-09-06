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Россия

Более 30 иностранных летательных аппаратов были замечены у границ России за неделю

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Более 30 иностранных летательных аппаратов были замечены у границ России за неделю

Москва, 6 сентября. Российские истребители 23 раза поднимались в воздух за прошедшую неделю, чтобы не допустить нарушения границы. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает «Красная звезда».

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вел 31 летательных аппарат. Сообщается, что нарушений воздушного пространства допущено не было.

Ранее у российских границ был замечен самолет разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1. Он прилетел со стороны Прибалтики. Самолет находился на высоте 12,5 тысяч метров. Он дважды облетел район возле границ Ленинградской и Псковской областей.

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Источник: «Красная звезда»
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