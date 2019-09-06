Товарооборот между Крымом и Сирией кратно вырастет с 2020 года

Симферополь, 6 сентября. Товарооборот между Сирией и Крымом должен кратно вырасти с начала 2020 года благодаря подписанным на 61-й международной выставке в Дамаске соглашениям и договорам, которые подпишут в октябре. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Торговая компания наша (крымско-сирийский торговый дом) намерена увеличить кратно обороты с 1 января 2020 года. В октябре будут подписаны дополнительные соглашения по поставке продукции крымских предприятий на территорию Сирийской Арабской Республики. Из Сирии — фосфаты для нашей химии», — сообщил Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

На проходящей с 28 августа по 6 сентября в столице Сирии 61-й международной выставке крымские власти заключили с сирийскими компаниями контракты на 250 миллионов долларов. Оплату стороны будут производить в национальных валютах.

Первый корабль с зерном уже отправился в Сирию из Крыма. На полуостров прибыла партия цитрусовых. По словам Аксенова, также, скорее всего, будут подписаны соглашения с Керченским стрелочным заводом, который примет участие в восстановлении железнодорожного сообщения в Сирии. Кроме того, есть варианты поставки нефтепродуктов, отметил глава Крыма.

По данным министерства промышленной политики полуострова, основу экспорта в Сирию до подписания соглашения составляла гречиха (196 тыс. долларов), импорт цитрусовых из страны достиг 14 тыс. долларов. В 2018 году стороны не вели торговлю. В 2017 году Крым импортировал из Сирии бумагу и полиграфическую продукцию, объем экспорта превысил 35 тыс. долларов. В январе-июне 2019 года объем внешней торговли Крыма с Сирией составил 210,6 тыс. долларов.

Ранее Газета.ru сообщила, что крымско-сирийский торговый дом «Содружество» заключил с компанией из Сирии сделку по экспорту сельхозпродукции в Россию. Сумма контракта составит два миллиона долларов.