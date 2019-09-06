Самая опасная педофилка Великобритании досрочно выйдет из тюрьмы

Лондон, 6 сентября. В Великобритании до конца сентября выйдет на свободу Ванесса Джордж, которую называют самой опасной педофилкой страны.

В 2009 году суд признал виновной работницу яслей Джордж в 13 случаях сексуального насилия над младенцами. Она снимала на камеру надругательства над детьми и делилась снимками со своими знакомыми. Своих жертв британка находила в яслях, в которых работала.

Расследовавший дело офицер полиции рассказывал, что на фотографиях, которые распространяла Джордж, было изображено «насилие над детьми в ужаснейшей, дьявольской форме».

Britain's worst female paedo Vanessa George will be set free this monthhttps://t.co/aIWcKLqzqq pic.twitter.com/1CdMEEehlD — Daily Star (@Daily_Star) September 5, 2019

Как сообщает Daily Mail, местные власти пришли к выводу, что 49-летняя Джордж больше не опасна для окружающих. В конце сентября ей будет разрешено покинуть колонию. Согласно ограничениям, ей запрещено приближаться к жертвам, а также приезжать в те города Британии, где совершались преступления. Кроме того, Джордж запретят пользоваться любыми электронными средствами с доступом в Интернет.

Условно-досрочно также будут освобождены Анджела Аллен и Колин Бланшар, с которыми Джордж делилась фотографиями своих жертв.

Член парламента Плимута Люк Поллард назвал недопустимым освобождение педофилки. По его словам, нельзя отпускать на свободу преступницу, которая так и не дала показания по всем своим жертвам. Поллард выразил мнение, что вся система УДО должна быть пересмотрена. Если жертвами стали маленькие дети, они должны быть защищены хотя бы до достижения 18-летнего возраста.

«Все в этом деле кажется неправильным. Родителей подвели, детей подвели. Они были обмануты слабой образовательной системой, обмануты системой правосудия в отношении ее условно-досрочного освобождения и ее освобождения. Вся эта система сломана», — резюмировал Поллард.

За время заключения Джордж от нее отказались две ее дочери. Супруг с ней развелся. В СМИ ее называют не иначе как самой опасной педофилкой в Британии.