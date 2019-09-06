Путин проверит строительство новых объектов на «Восточном»

Москва, 6 сентября. Президент России Владимир Путин проведет на космодроме «Восточный» в пятницу совещание по вопросам развития его инфраструктуры, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер осмотрит стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2», а также два строящихся объекта: стартовый комплекс ракет тяжелого класса «Ангара» и город Циолковский. После этого Путин проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома «Восточный», сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее на пленарном заседании ВЭФ-2019 Владимир Путин заявил, что для развития космодрома «Восточный» необходимо совместное сотрудничество между странами. Он подчеркнул, что Россия готова привлекать иностранных партнеров для работы на космодроме.

«Это же не военный космодром. Вопрос мы сейчас решаем, кто должен следующие очереди строить. Это космодром для пусков, прежде всего, в гражданских целях», — подчеркнул Путин.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что военно-строительная публично-правовая компания (ППК) может быть одним из подрядчиков строительств «Восточного». Он напомнил, что на космодроме построены лишь самые необходимые объекты, с помощью которых можно осуществлять пуски «Союзов-2.1а» и «Союзов-2.1б». По его словам, строительство объектов первой очереди фактически сорвано.

Напомним, в июле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о сложностях при строительстве объектов второй очереди космодрома «Восточный», сообщает «Газета.ru».