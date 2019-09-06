В Грузии пожаловались на подорванный туристический имидж страны

Тбилиси, 6 сентября. Кандидат в министры экономики Грузии Натия Турнава пожаловалась, что туристический имидж страны был подорван из-за событий 20 июня в столице государства и последовавших за ними действий российских властей.

Каждый пятый турист (21%), посетивший Грузию в прошлом году, был из России, говорят данные грузинской статистики. Но летом текущего года страна потеряла российских туристов на фоне протестных акций в Тбилиси и решения Москвы отменить прямые авиарейсы между Россией и Грузией.

«События 20-21 июня, которые были инспирированы реваншистски настроенными политическими силами, радикально изменили тенденцию роста туризма. Вместе с этим правительство своевременно подключилось в процесс и мы смогли частично смягчить негативные влияния. Однако полная нейтрализация оказалась невозможной, так как, кроме туризма, ущерб потерпели все связанные с ней сферы», — сообщила во время выступления в парламенте Турнава.

Она отметила, что в июле Грузия потеряла около 58 миллионов долларов от российских санкций, экономический рост туризма составил лишь 2,1%.

По словам Турнавы, властям пришлось приложить все усилия и вновь доказать миру «что в Грузии ничего не происходит», за исключением выполнения «незаконной повестки» безответственными политическими силами.

Грузинский парламент должен будет утвердить кандидата в премьер-министры страны Георгия Гахария и обновленный состав правительства в воскресенье. Пока депутаты заслушивают выступления кандидатов в министры.

Ранее Газета.ru сообщила, что Гахария представил парламенту программу, которую предложат парламентариям на утверждение. Помимо интеграции страны в Евросоюз и НАТО ее главными направлениями стали экономический прогресс, развитие демократии, защита суверенитета и территориальной целостности Грузии.