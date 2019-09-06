США перебросили в Европу способный нести ядерное оружие бомбардировщик

Вашингтон, 6 сентября. Командование ВВС США в Европе приняло решение перебросить четвертый стратегический бомбардировщик в Британию.

Самолет B-52H Stratofortress приземлился на авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября. Он может комплектоваться крылатыми ракетами и ядерными авиабомбами.

Как сообщает «Царьград», также с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана в Британию было переброшено вспомогательное оборудование и военные летчики.

Самолет примет участие в учениях Ample Strike 19, Cobra Warrier, а также «Дни НАТО». Пилоты будет проводить совместные тренировочные полеты с другими американскими военными и союзниками для совершенствования взаимодействия бомбардировочной авиации.

Представители американского военного командования заявили, что пилоты отработают взаимодействие с союзниками в проведении совместных коалиционных операций, сообщает «Ридус».

Ранее три стратегических бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit передислоцировались из США на авиабазу в Фэрфорде 28 августа. Пилоты провели тренировочные полеты над территорией Великобритании и Норвежским морем.

Американское издание Daily Military сообщает, что Штаты активно развертывают свои военные самолеты в Европе для «сдерживания потенциальной российской агрессии». Кроме того, своими действиями они хотят «успокоить партнеров» в регионе.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что обеспокоен расширением влияния России и Китая в Африке. Он планирует обсудить с союзниками по НАТО противодействие агрессии России.