Задержанного в Неаполе россиянина обвинили в США в «попытке кражи коммерческой тайны»

Вашингтон, 6 сентября. Задержанный в Италии сотрудник Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиационной компании, сообщает пресс-служба Минюста США. Ему грозит до 10 лет заключения.

По данным ведомства, обвинения были выдвинуты против Коршунова и гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки 21 августа. Согласно американскому законодательству, им грозит 10 лет лишения свободы.

В Минюсте уточнили, что Бьянки занимал пост директора дочернего предприятия американского производителя авиационных двигателей GE Aviation. В его ответственность входили связи с бизнесом в Китае, России и Азии. Позднее он перешел в компанию Aernova в Италии.

Согласно обвинениям, в период между 2013 и 2018 годами Бьянки от имени Коршунова нанимал сотрудников GE Aviation для консалтинговых услуг, связанных с дополнительными редукторами для реактивных двигателей. В технических заданиях работников, по данным Минюста, указывалось, что «владельцами патента и интеллектуальной собственности, полученной в результате работы, является Министерство промышленности и торговли РФ».

«Во время консультирования работники предположительно использовали торговые секреты, принадлежащие GE Aviation для написания технических отчетов», — говорится в сообщении ведомства.

В обвинении уточняется, что Коршунов в 2013 году на авиасалоне в Ле-Бурже и в 2104 году в Милане обсуждал данные отчеты с консультантами.

Сотрудник Объединенной двигателестроительной корпорации Коршунов был задержан 30 августа в аэропорту Неаполя на основании ордера, выданного США.

Представители полиции Италии информационному агентству ANSA, что арест россиянина был произведен в Италии согласно стандартной практике Интерпола при наличии международного ордера. Обвинения в адрес россиянина были выдвинуты штатом Огайо.

В четверг российские дипломаты посетили Госдепартамент США. Посольство РФ в США потребовало от Вашингтона отозвать запрос на экстрадицию сотрудника ОДК Коршунова. Дипломаты подчеркнули, что порочная практика властей США по охоте на российских граждан по всему миру недопустима.

Комментируя ситуацию, военный аналитик Андрей Красноперов в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что согласен с утверждением МИД РФ о неправомерности задержания Коршунова. По его словам, любая информация, так или иначе связанная с высокотехнологичной продукцией, является стратегически важной и строго охраняется. И в данном случае Коршунов мог приехать в Италию для важных переговоров.

Эксперт предположил, что США проведут «расследование», которое не выявит каких-либо противоправных действий со стороны Коршунова, после чего извинятся и отпустят. Однако за это время будут упущены некоторые важные заказы.